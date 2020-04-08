كورونا يحتل إيران وخامنئي يفشل في السيطرة

مراقبون: خطر جدا الالتقاء بإيرانيين أو استقبالهم



حذر مراقبون، من تداعيات الفشل الإيراني التام في ملاحقة وباء كورونا وقالوا إنه بعد أكثر من شهرين على اجتياح الوباء ايران فإنها فشلت تماما في إحداث أي سيطرة في أي مكان عليه واصبح من الخطر جدا الالتقاء بإيرانيين. وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، إلى 3872 حالة، وذلك في وقت كشف فيه حامد سوري، العضو في "المركز الوطني لمكافحة فيروس كورونا" في إيران وجود ما يقارب النصف مليون إصابة في البلاد. وأفاد مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية أن عدد الإصابات بالوباء ارتفع إلى 62 ألفا و589 إصابة.

وكان سوري قد كشف في حديث لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا" أنه نظرا لعدم اكتشاف العديد من المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة من كوفيد-19، فإن التقديرات الحالية من قبل الحكومة غير دقيقة.

وعلى الرغم من توقع ارتفاع أعداد المصابين حتى من قبل وزارة الصحة بحسب ما نقلته وسائل إعلام إيرانية عن وزير الصحة، فقد رفض البرلمان الإيراني مشروع قانون ينص على تعطيل البلاد مدة شهر، وفرض حجر صحي كامل للحد من انتشار الوباء.

ورفض البرلمان الايراني مشروع قانون وقع عليه 16 نائباً من أصل 290، ينص على تعطيل البلاد مدة شهر، وفرض حجر صحي كامل للحد من انتشار فيروس كورونا.

بدوره، لفت نائب رئيس البرلمان مسعود بزشكيان الذي ترأس الاجتماع، إلى أنه ما كان ينبغي لرئاسة البرلمان تسلم مشروع القانون والتصويت عليه، بل على الحكومة تقديم لائحة إلى البرلمان تضم آليات مقترحة لتعطيل البلاد، بحسب ما قاله لوسائل إعلام محلية.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن عضو الهيئة الرئاسية بمجلس الشورى الإيراني، علي أكبر رنجبر زادة، إعلانه إصابة 11 نائباً بفيروس كورونا. إلى ذلك أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور، للتلفزيون الحكومي، أن عدد وفيات الفيروس ارتفع إلى 3872 بعد وفاة 133 شخصاً في الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأضاف جهانبور أن العدد الإجمالي للإصابات زاد إلى 62589 بعد إضافة 2089 إصابة جديدة، مشيراً إلى أن 3987 مصاباً في حالة حرجة.

وأكد المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان، أسد الله عباسي، في وقت سابق أن 23 من أصل 290 مشرِّعاً أثبتت الاختبارات إصابتهم بكورونا. وهناك 40 نائباً آخرين مشتبه بإصابتهم، لكن لم تظهر نتائج فحوصاتهم بعد.