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الثلاثاء, 07 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 07 نيسان 2020 04:13 م

منها عزف النشيد الوطني وإطلاق صافرات إنذار.. إجراءات العراق لمواجهة كورونا

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أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية العراقية، إجراءات قالت إنها للتضامن مع ضحايا فيروس كورونا ودور الكوادر الطبية والأمنية خلال الأزمة الصحية الحالية.

وذكر بيان للجنة "تضامناً مع عوائل المتوفين والمصابين بفيروس كورونا، وعرفانا بالدور المتميز الذي تؤديه الملاكات الطبية والتمريضية في وزارة الصحة ومديرياتها في المحافظات، ودعما لموقف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتقديرا لمبادرات التكافل الاجتماعي بين العراقيين التي جسّدت معاني الانسانية والوحدة الوطنية في أبهى صورها، وتنفيذا لمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة كورونا في اجتماعها الثاني برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي.

فقد تقرر ما يلي:

اولا : بث النشيد الوطني العراقي في جميع وسائل الإعلام العراقية ( بوقت واحد / الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء ) وفي جميع أنحاء العراق ، واطلاق صافرات الانذار والنداءات من قبل اجهزة مديرية الدفاع المدني في الوقت نفسه ، وللمواطنين حرية التعبير عن مشاعرهم وتضامنهم داخل منازلهم او من شرفات الدور والمجمعات السكنية وضمن حدود الالتزام بحظر التجوال وطبيعة الحدث الناجم عن الوباء.

ثانيا: الوقوف حدادا على ارواح الضحايا في العراق والدول العربية والاسلامية والعالم اجمع ، وقراءة سورة الفاتحة والدعاء للمصابين بالشفاء ، ويكون للمساجد والحسينيات والكنائس ودور العبادة حرية القيام بما تراه مناسبا عبر مكبرات الصوت ووسائل العلانية الخاصة بها.

ثالثا: إن وسائل الإعلام العراقية كافة ومواقع التواصل الاجتماعي والصحفيين والكتاب ومنظمات المجتمع المدني لها الدور الاساسي في الجهد الوطني المتميز وبتغطية ودعم هذه الوقفة الوطنية التضامنية بالشكل الذي يعكس موقف العراق ووحدة مشاعر العراقيين وشجاعتهم وتكاتفهم ودعمهم لجميع المساهمين في مكافحة الوباء ، بما في ذلك جهود الوزارات والمؤسسات والدوائر الخدمية التي تواصل اعمالها حسب اختصاص كل منها .

رابعا : تجدد الحكومة التأكيد على انها تولي اهتماما خاصا بمعالجة الآثار الاقتصادية للحظر و المتضررين منه وفي مقدمتهم محدودو الدخل واصحاب الاجور اليومية المعطلة اعمالهم ومصالحهم نتيجة حظر التجوال وتوفير المواد الغذائية واستقرار الاسعار، وان لجانا وزارية شكلت لغرض تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

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