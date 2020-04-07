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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 07 نيسان 2020 02:44 م

انطلاق حملة الـ "مليون سلة غذائية" في بغداد والمحافظات

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اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان، عن اطلاق حملة الـ (مليون سلة غذائية) بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وبمشاركة فرق تطوعية وجميع دوائر الوزارة.

وقال عبد الزمان في تصريح صحفي :" ان الحملة التي انطلقت في بغداد والمحافظات، تهدف  الى ايصال مليون سلة غذائيَّة الى الأسر المستفيدة من شبكة الحماية الاجتماعيَّة، فضلاً عن المتقدمين للاستفادة من الشبكة ولم يحسم  امرهم، علاوة على ذوي الاعاقة  ".

واضاف :" ان الحملة ستسهم  بالتخفيف عن كاهل تلك الأسر في ظل حظر التجوال الوقائي المطبق للحد من انتشار  فايروس كورونا ".

ودعا الوزير  جميع المنظمات والأفراد ممن يحمل عملهم طابعاً  انسانياً، الى دعم جهود الوزارة في تنفيذ واستمرار الحملة التي عدها شكلاً من  اشكال التكافل الاجتماعي، علاوة على أنها ستعزز روح المواطنة والتعاون بين  ابناء الوطن الواحد .

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