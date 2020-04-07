نائب كردي : الاكراد والسنة يدعمون مصطفى الكاظمي .. مبدئيا



كشف رئيس كتلة الجماعة الاسلامية الكردستانية النيابية احمد حمه ، عن وجود دعم مبدئي من قبل الكتل الكردية والسنية لمصطفى الكاظمي بدلا عن رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، مبينا :" ان القوى السنية والكردية اتفقت على مبدأ دعم الرأي الشيعي ".



وقال حمه في تصريح صحفي :" ان القوى الشيعية رشحت مصطفى الكاظمي بدلا عن رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي خلال اجتماعاتها الاخيرة" ، مبينا :" ان الكتل الكردية و السنية اتفقت على دعم خيار القوى الشيعية في طرحها للكاظمي وعدم التصعيد السياسي ".



واضاف حمه :" ان تكليف مصطفى الكاظمي غير ممكن دون انسحاب المكلف عدنان الزرفي او تصويت مجلس النواب على رفض حكومة الزرفي او عدم اكتمال النصاب القانوني ".