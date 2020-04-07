على ماذا اتفقت القوى الشيعية في اجتماعي النجف وبغداد ؟



اعلنت النائبة عالية نصيف ان الاجتماعين اللذين عقدا في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري في بغداد وقبله في المكتب السياسي للتيار الصدري بالنجف ، توصلا الى اتفاقين بشأن المكلف عدنان الزرفي .



وقالت نصيف في تصريح صحفي :" ان اجتماعي القوى الشيعية ، شهدا الاتفاق على مقترحين: الاول اعطاء الزرفي فرصة اخيرة لاكمال مشواره بالمدة الدستورية مع عدم دعمه بالتصويت ، والثاني في حال اخفاق الزرفي بتمرير الحكومة فان اجماعا شيعيا يقوم مباشرة بتكليف مصطفى الكاظمي بديلا عنه دون خوض مفاوضات جديدة بشأن اختيار البديل ".



واضافت :" ان قوى البيت الشيعي ارسلت كتابا رسميا الى رئيس الجمهورية برهم صالح يتضمن تكليف الكاظمي في حال اعتذار الزرفي او اخفاقه بتمرير الحكومة ".



وأشارت نصيف الى انها لا تستبعد المعلومات بشأن تقديم وعد الى الزرفي باسناد وزارة له في حكومة الكاظمي في حال تقديم الاعتذار عن التكليف.