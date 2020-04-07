الرافدين يوجه الموظفين بالتقديم على سلفة ٢٥ مليون دينار عبر المنصة الالكترونية





وجه مصرف الرافدين موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم على المصرف بالتقديم على سلفة ٢٥ مليون دينار عن طريق المنصة الالكترونية .



وذكر بيان لمصرف الرافدين اليوم الثلاثاء انه , تم إطلاق المنصة الالكترونية للموظفين الراغبين بمنح سلفة ٢٥ مليون دينار عبر المنصة الالكترونية حيث بإمكان الموظف التقديم عليها عن طريق الموبايل وبواسطة الرابط التالي https://qi.iq/loans "



واشار البيان الى ان ,المصرف استخدم التكنولوجيا الحديثة المتطورة لهذه المنصة وعلى الموظفين الاستفادة من هذه التقنية الالكترونية للحصول على السلفة.



ف.ا