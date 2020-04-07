العمل تتوعد الشركات الأهلية التي تقطع الرواتب وتسرح موظفيها



توعدت وزارة العمل، ، باتخاذ الاجراءات القانونية بحق الشركات الاهلية التي تقطع الرواتب وتسرح موظفيها.



وقالت الوزارة في بيان ان «دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، استقبلت عددا من شكاوى العاملين في القطاع الخاص»، مبينة ان «الدائرة حددت الرقم (07727643008) لاستقبال الشكاوى والاستفسارات من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الثالثة عصرا».



واضافت «وردت شكاوى الى الدائرة بخصوص قيام بعض القطاعات الاهلية بقطع رواتب العمال وتسريحهم»، مشيرة الى انها «ستقوم الدائرة باتباع كافة الطرق القانونية بحق الشركات المخالفة»..

ف.ا