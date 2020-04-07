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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 07 نيسان 2020 01:33 م

نائبة تحذر من كارثة انسانية نتيجة عدم التزام بعض المناطق باجراءات الحظر الوقائي

اكتفاء-الحسناوي


حذرت عضو لجنة الصحة والبيئة النائبة اكتفاء الحسناوي من كارثة انسانية نتيجة عدم التزام بعض المناطق باجراءات الحظر الوقائي.

وقالت الحسناوي ان هناك الكثير من المناطق لاسيما في العاصمة غير ملتزمة باجراءات حظر التجوال الوقائي، وهذا قد يؤدي الى كارثة انسانية من خلال تفشي الوباء.

ودعت ، المواطنين الى الالتزام باجراءات خلية الازمة كحظر التجوال واجراءات الوقائية من خلال لبس الكمامات والكفوف وعدم الملامسة والاختلاط، لتجنب فيروس كورونا.

واكدت  الحسناوي اهمية دعم وزارة الصحة بالمستلزمات الطبية لمواجهة هذه الازمة ، داعية الى تسخير جهود الدولة كافة للحد من تفشي الوباء.

وشددت على ضرورة تعاون المواطنين مع خلية الازمة والاجهزة المختصة لتجاوز الازمة المحدقة في البلد.

ف.ا
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