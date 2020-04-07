نائب يطالب بالاسراع بتخصيص الاموال اللازمة للمحافظات المتضررة من فيروس كورونا





طالب عضو مجلس النواب عن كتلة سائرون سلام الشمري بالاسراع بتخصيص الاموال اللازمة للمحافظات المتضررة من فيروس كورونا.



وقال في بيان صحفي ان : الكثير من المحافظات باتت في وضع حرج لقلة الموارد المالية من التعامل مع هذا الوباء وعلى الحكومة والجهات المعنية الاسراع بتخصيص كافة الامكانات المالية وغيرها لهذه المحافظات لمكافحة الوباء حصرا.



واضاف الشمري ان جميع العراقيين ينتظرون بفارغ الصبر الانتهاء من هذا الوباء الخبيث والذي لن يتم سريعا بدون الالتزام الكامل بحظر التجوال وللفترة المقبلة .



واوضح ان : الكثير من ابناء الشعب قد تضرروا من هذا الحظر خاصة اصحاب الدخل المحدود واصحاب العمل اليومي وهذا يتطلب الاسراع بتنفيذ المقررات الخاصة بالدعم المالي لهم حتى لايضطروا الى القيام بكسر الحظر وتعريض حياتهم والاخرين لخطر الاصابة.



ف.ا