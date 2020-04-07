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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 07 نيسان 2020 12:12 م

الدول العربية ترفع سقف إجراءات مواجهة كورونا.. وتزايد الإصابات فى المغرب والجزائر والعراق

كورونا عربيا

تواصل العديد من الدول العربية تشديد إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث لا تزال تشهد تلك الدول مزيدا من الإصابات بالفيروس.

وأعلنت السلطات المعنية فى دولة العراق، عن تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، إضافة إلى 70 حالة إصابة إضافية مصابة بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، عن تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ليصل الإجمالي إلى 80 حالة، بالإضافة إلى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 1120 حالة.

وأعلنت السلطات المعنية فى دولة الأردن، عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الكلي إلى 349 حالة وشفاء 16 حالة جديدة، وفيما تم تسجيل وفاة جديدة ليرتفع العدد الكلى للوفيات إلى 6 وفيات.

كما قررت السلطات المعنية فى دولة الكويت، فرض حظر تجول كلى على بعض المناطق فى إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

فيما ذكرت وزارة الصحة القطرية، أنه تم تسجيل 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ووصول إجمالي حالات الشفاء إلى 131 حالة.

وأفادت وسائل إعلام، أنه تم تسجيل 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الجزائر والإجمالي يرتفع إلى 1423.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في المملكة وصل إلى 2523، مع 551 حالة شفاء و38 وفاة.

وأعلنت الامارات اكتشاف 277 حالة إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 2067 حالة، مع شفاء 23 حالة جديدة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 167.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية، أنه جرى تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا بما يرفع عدد المصابين إلى 665، وتم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الفلبين، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 163.

وفى المغرب أعلنت السلطات المعنية عن تسجيل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1113، وكشف وزير الصحة الكويتي عن شفاء 4 حالات جديدة، وإجمالي المتعافين يرتفع إلى 103.

ويواصل فيروس كورونا الانتشار الكبير فى مختلف دول العالم، حيث تجاوز عدد المصابين بهذا الفيروس أكثر من مليون وربع مليون مصاب، بالإضافة إلى حالات وفيات تخطت الـ70 ألف حالة، وتسعى الدول إلى اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية بشكل مكثف للسيطرة على انتشار الفيروس.

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