صحة كركوك تعلن تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت دائرة صحة كركوك، اليوم الثلاثاء، عن الموقف الوبائي بخصوص عدد الاصابات والوفيات المسجلة في المحافظة جراءالاصابة فيروس كورونا.

وقالت الدائرة في بيان، لها ، ان “عدد الاصابات الكلي هو 21 اصابة في عموم المحافظة، 10 منها لا تزال في المستشفيات تتلقى العلاج”.

وأضافت انه “تم تسجيل 10 حالات شفاء تام من الفيروس مقابل حالة وفاة واحدة”.