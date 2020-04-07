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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 07 نيسان 2020 11:42 ص

البرلمان الإيراني يعقد أولى جلساته بعد انتشار فيروس كورونا.. وتغيب لاريجاني

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عقد البرلمان الإيراني، الثلاثاء، أول اجتماع له منذ انتشار فيروس كورونا بحضور ثلثي النواب، وذلك عبر اتباع ارشادات صحية، إلا أن النواب لم يلتزموا بالمسافات الواجب التقيد بها خلال الجلوس.
وترأس الاجتماع مسعود بزشكيان، النائب الأول لرئيس البرلمان، فيما تغيب رئيس البرلمان علي لاريجاني لإصابته بفيروس كورونا.
وشارك في الاجتماع من جانب الحكومة مساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية، حسین علي أميري، ورئيس جمعية الهلال الأحمر، كريم همتي.
وخصص الاجتماع لمناقشة مكافحة فيروس كورونا والبحث في تداعياته الاقتصادية والاجتماعية على البلاد. 
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