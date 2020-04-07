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الثلاثاء, 07 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 07 نيسان 2020 11:41 ص

إصابة أول لاعب عراقي بفايروس كورونا

فلاح صلاح
سجلت إحصائية وزارة الصحة والبيئة بإصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إصابة أول لاعب عراقي بالفيروس.

وأصيب حارس مرمى منتخب شباب العراق السابق فلاح صالح الذي مثل أندية النجف ونفط الوسط وعفك، بالفايروس ويرقد حالياً في مستشفى الحكيم بمدينة النجف لتلقي العلاج.

يذكر أن الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، قد توقف منذ شهر آذار الماضي وتم تعليق استئنافه حتى إشعار آخر.
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