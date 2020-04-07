إصابة أول لاعب عراقي بفايروس كورونا

سجلت إحصائية وزارة الصحة والبيئة بإصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إصابة أول لاعب عراقي بالفيروس.



وأصيب حارس مرمى منتخب شباب العراق السابق فلاح صالح الذي مثل أندية النجف ونفط الوسط وعفك، بالفايروس ويرقد حالياً في مستشفى الحكيم بمدينة النجف لتلقي العلاج.



يذكر أن الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، قد توقف منذ شهر آذار الماضي وتم تعليق استئنافه حتى إشعار آخر.