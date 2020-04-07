الصحة العالمية تحذر : إصابات كورونا ستتضاعف بالعراق خلال الأسبوعين المقبلين

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن اعداد الإصابات بفيروس كورونا في العراق ستتضاعف خلال الأسبوعين المقبلين، فيما اعتبرت أن دعوات كسر الحظر “انتحار جماعي”.



وقال عضو المنظمة عدنان نوار في تصريحات له :“توقعنا بلوغ العراق حاجز الألف إصابة بفيروس كورونا منذ منتصف شباط”، مبينا أن “الإصابات الالف بفيروس كورونا في العراق هي من مجموع ٨٠٠٠ حالة تم فحصها”.



وأضاف نوار، أن الإصابات بالفيروس ستتضاعف خلال الاسبوعين المقبلين وأنه “اذا بلغ عدد الإصابات 2000 حالة في الأسبوع الثالث من شهر نيسان الحالي فسنكون بخير”، لافتا في الوقت نفسه إلى أن “فيروس كورونا قد يبدأ في الانحسار في أواخر شهر أيار”.



وحذر نوار من “دعوات ومحاولات كسر حظر التجوال لأنها بمثابة انتحار جماعي”، مشددا على أن “البقاء في المنازل هي افضل طريقة للوقاية من كورونا”.