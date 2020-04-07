البياتي: 180 مواطنا عراقيا عالقا في ألمانيا يطالبون بإعادتهم إلى أرض الوطن

أعلن عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان علي البياتي، اليوم الثلاثاء، استلام عن وجود 180 مواطنا عالقا في ألمانيا أغلبهم في رحلات علاجية ويطالبون الآن إعادتهم إلى أرض الوطن.



وقال البياتي في بيان، "استلمنا مناشدة من مواطنين عالقين في دولة ألمانيا الاتحادية يبلغ عددهم بحدود ١٨٠ مسافرا أغلبهم في رحلات علاجية، يطالبون فيها الحكومة العراقية بإعادتهم إلى ارض الوطن"، موضحا أنهم "استنجدوا بنا لغرض مطالبة الحكومة العراقية لإعادتهم إلى أرض الوطن".





وأكد على "اهمية ابداء المرونة في ذلك الاجراء بعد اتخاذ كافة الاجراءات الصحية بحقهم من فحوصات طبية وحجر صحي بحسب السياقات الصحية المتعارفة"، مطالبا بـ "ضرورة إنهاء هذا الملف بسرعة عن طريقة جدولة اعادة كل العراقيين العائدين بسرعة وفحصهم مختبريا وحجرهم في المستشفيات لحين بيان نتيجة الفحص المختبري لكي يتم حجر المصابين فقط".



و أشار عضو المفوضية الى ان "المواطنين العالقين أبلغونا انهم يعانون بسبب انتهاء إقاماتهم ووجود مشاكل مالية وحاجة الى مراجعات طبية لقسم منهم و عدم تمكنهم من مراجعة الجهات الصحية الألمانية بسبب انتشار وباء كورونا والتكلفة العالية للمستشفيات هناك".