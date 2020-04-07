اسر نازحة في نينوى " تنزح" من المخيمات الى الجوامع والمدارس بسبب الامطار



اجلى الدفاع المدني في نينوى العديد من الاسر في المخيمات والمناطق التي تعرضت للفيضانات بسبب غزارة الامطار التي تساقطت على المحافظة .



وقال محافظة نينوى نجم الجبوري :" ان ملاكات بلدية ومجاري نينوى، تمكنت من فتح عدة احياء كانت قد تعرضت لفيضانات كبيرة جراء غزارة الامطار التي شهدتها المحافظة قبل يومين ".



واضاف الجبوري:" ان فرق الدفاع المدني تمكنت من اجلاء النازحين من مخيمات القيارة والجدعة التي تعرضت للدمار جراء الفيضانات والامطار الى المدارس والجوامع "، مبينا :" ان الملاكات الخدمية وفرق الدفاع المدني مستمرة في العمل لانقاذ الاسر العالقة ".



ف.ا