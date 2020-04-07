خبير اقتصادي : اقليم كردستان خسر اكثر من مليار دولار .. بسبب كورونا



كشف الخبير الاقتصادي الاستاذ بجامعة السليمانية خالد حيدر ان اقتصاد الاقليم تعرض لضربة موجعة كبيرة أدت لخسارته خسائر كبيرة جدا تفوق مليار دولار حتى الآن.



وقال حيدر في تصريح صحفي :" ان موسم الربيع يعتبر ذروة الاقتصاد والاستثمار في القطاع السياحي ، و كان من المؤمل ان يدر ملايين الدولارات للاقليم، ولكن بسبب ازمة كورونا توقفت جميع المشاريع في هذا القطاع ، من بينها المشاريع الخاصة والعامة".



واضاف :" ان المعابر الحدودية تراجع مدخولها بشكل كبير جدا وكذلك هبوط أسعار النفط وتوقف مشاريع البناء والاستثمار وغالبية الشركات العاملة في هذا القطاع ، وبالتالي فأنه بعد انتهاء أزمة كورونا نحتاج لسنة كاملة حتى يستعيد اقتصاد كردستان عافيته".



ف.ا