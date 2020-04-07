مسؤول إيراني : أكثر من نصف مليون إصابة و12 ألف وفاة بكورونا .. والحكومة تتكتم الأمر

كشف عضو في فريق العمل الوطني لمكافحة فيروس كورونا في إيران أن نصف مليون شخص في البلاد مصابون بالفيروس.



وقال حميد سوري “Hamid Souri” إن “العديد من المرضى الفيروس التاجي لم يتم اكتشافهم”، واصفا الوضع بأنه “مثير للقلق”.

وأكد أن “هناك ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة بالفيروس في طهران وخراسان وخوزستان وكرمانشاه وبوشهر”.

وقالت مصادر مطلعة إن “النظام الإيراني يخفي الأرقام الحقيقية، فأعداد الوفيات أكبر من الرقم الذي أعلنته الحكومة من 4 الى 5 مرات”.



وأشارت المصادر إلى أن عدد الوفيات في إيران بلغ نحو 12380 حالة”.



بدورها، أفادت صحيفة “داي فيلت” الألمانية أن “إبراهيم رئيسي، كبير قضاة إيران والخليفة المحتمل للمرشد الأعلى علي خامنئي، أمر بنسب سبب وفاة آلاف من ضحايا فيروس كورونا إلى أمراض أخرى مثل قصور في القلب والالتهاب الرئوي”.



وكان رئيس مكتب العلاقات العامة ب‍وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جيهانبور قد أعلن أن أكثر من 24 ألف شخصًا من إجمالي 60 ألف مصاب بالفيروس التاجي تماثلوا للشفاء بينما توفي 3739 آخرين.



وأضاف جاهانبور أن طهران ستشهد ذروة الفيروس مرة أخرى خلال 7 إلى 10 أيام.



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