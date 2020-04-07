خشان : المكلف ابقى الوزراء الاكراد في تشكيلته الوزارية

كشف النائب المستقل باسم خشان، عن بقاء الوزراء الاكراد ضمن كابينة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، فيما بين :" ان الزرفي ابقى الوزراء الاكراد للحصول على دعم القوى الكردية داخل مجلس النواب ".



وقال خشان في تصريح صحفي :" ان كابينة الزرفي تضمنت بقاء وزير المالية فؤاد حسين ووزير الاعمار والاسكان بنكين ريكاني" ، لافتا الى :" ان الزرفي ابقى الوزراء الاكراد للحصول على دعمهم داخل مجلس النواب خلال جلسة منح الثقة ".



واضاف :" ان الزرفي لم يحصل على اجماع سياسي شيعي ، والقوى السنية والكردية لن تجازف بكسر التوافق "، مبينا :" ان تمرير الزرفي داخل مجلس النواب بات صعبا وشبه مستحيل ".

ف.ا