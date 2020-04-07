البلداوي: الكتل السياسية يمكنها إقالة رئيس الجمهورية بهذا الشرط

شدد النائب عن كتلة الصادقون النيابية محمد البلداوي، على ضرورة توحيد الصف السياسي من اجل اتخاذ القرار المناسب مع من خالف الدستور، مؤكدا ان جميع الاسباب المقنعة متوفرة لاقالة رئيس الجمهورية.



وقال البلداوي في تصريح لـه ، ان “الكتل السياسية لديها امكانية لاقالة رئيس الجمهورية من منصبه، شريطة توفر الارادة الحقيقية لاتخاذ هذا الاجراء خاصة بعد خرق الدستور من قبل صالح بتكليفه للزرفي”.



وشدد على ضرورة “تماسك الكتل السياسية وجعلها صفا واحد وعدم تشتت المواقف من اجل اتخاذ الاجراءات القانونية مع من خالف الدستور”.



ولفت البلداوي إلى أن “جميع الاسباب المقنعة متوفرة لاقالة صالح، خاصة انه يعد الرئيس الوحيد الذي كانت مواقفه مشتته للكتل السياسية، اضافة الى وجود تناقضات في مواقفه مع الكتل”.