الاتحاد الوطني : الزرفي سيواجه سيناريو محمد علاوي في البرلمان

اكد الاتحاد الوطني الكردستاني، ان المرشح المكلف عدنان الزرفي لايلقى حظوظا بتمريره داخل قبة البرلمان لوجود "فيتو" عليه ورفض من قبل ست كتل شيعية وسيواجه سيناريو محمد علاوي بالرفض.



وقال النائب عن الاتحاد شيروان ميرزا في تصريح صحفي :" ان رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي بموقف حرج ولاتوجد لديه حظوظ بالتمرير تحت قبة البرلمان ".



واضاف :" ان هناك 6 كتل شيعية لديها فيتو ورفض شديد لتولي الزرفي تشكيل الحكومة ، مما يؤكد صعوبة تمريره "، مشيرا الى :" ان الزرفي سيواجه سيناريو محمد علاوي بالرفض تحت قبة البرلمان ".



واوضح :" ان الكتل الشيعية شبه متوافقة على مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة المقبلة "، مبينا :" ان الكتل الكردية لايوجد لديها أي رفض في حال توافق البيت الشيعي على تمريره".

ف.ا