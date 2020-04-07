نائب : القوى السنية لم تعط ضوءا اخضر لدعم حكومة الزرفي .. حتى الآن



اكد النائب عبد الخالق العزاوي :" ان القوى السنية لم تعط ضوءا اخضر لدعم حكومة الزرفي حتى الان".



وقال العزاوي النائب عن ديالى في تصريح صحفي :" ان الاجتماعات السياسية تجري الان على قدم وساق في العاصمة بغداد مع القوى السنية بمختلف مسمياتها".



واوضح :" ان القوى السنية قرارها موحد حيال طلباتها لرئيس الوزراء القادم ،وابرزها الحفاظ على استقرار البلاد والاستجابة لمطالب المتظاهرين واعادة النازحين واعمار مناطقهم ".



واضاف العزاوي:" ان القوى السنية لم تعط ضوءا اخضر لدعم حكومة الزرفي حتى الان ، بانتظار ما تسفر عنه الاجتماعات السياسية ".



ف.ا