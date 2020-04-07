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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 07 نيسان 2020 10:36 ص

المعموري : قرار تشكيل الحكومة الجديدة بيد هاتين الجهتين

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أكد نائب عن كتلة تحالف سائرون، الثلاثاء، أن قرار منح الثقة للحكومة الجديدة بيد البرلمان ورئيس الوزراء المكلف.

وقال النائب عن الكتلة، برهان المعموري في تصريح له ، إن “موقف الكتلة لغاية الآن بغض النظر عن اسم المرشح هو دعم تشكيل الحكومة في أقرب وقت؛ شرط أن تكون حكومة قوية كفوءة تأخذ على عاتقها حجم التحديات التي يمر بها البلد اقتصادياً وأمنياً وصحياً وخدمياً”.

وأضاف، أن “كتلة سائرون تريد تطبيق الآليات الدستورية لاختيار المرشح، وبما أن رئيس الجمهورية كلف الزرفي بعد فشل اللجنة السباعية في اختيار مرشح متوافق عليه، فإن القرار الأول والأخير هو بيد مجلس النواب والمكلف نفسه”.

وأشار إلى، أننا “ننتظر إجراءات مجلس النواب وما إذا كان سيعقد جلسة أم لا، وكذلك المكلف الذي؛ رغم الضغوطات التي يتعرض لها، بيده القرار في إكمال الكابينة ضمن المدة الدستورية وتقديمها إلى مجلس النواب، أو يخضع للضغوطات ويعتذر”.
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