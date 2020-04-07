جهاز المخابرات يحذر من صفحات وهمية تنتحل اسم الكاظمي

حذر جهاز المخابرات الوطني، من حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تنتحل اسم رئيس الجهاز مصطفى الكاظمي.



وقال إعلام الجهاز في بيان مقتضب:" إن رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي لا يمتلك اي حساب او صفحة بصفته الرسمية او الشخصية على اي من مواقع التواصل الاجتماعي.



ودعا الجهاز المواطنين إلى الابلاغ على مثل تلك الصفحات الوهمية خدمة لمصلحة وطننا العزيز.