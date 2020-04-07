تسجيل سبعين إصابة جديدة مؤكدة بفايروس كورونا المستجد في العراق

سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة ٧٠ إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة كالتالي:-
- بغداد الكرخ: ١
- بغداد مدينة الطب: ٣
-البصرة : ٩
- النجف: ٤
- السليمانية: ٣
- أربيل: ٤١
- كربلاء: ٢
- ذي قار : ٧
- الوفيات: ٣ ( حالتين في البصرة و حالة واحدة في بغداد/ الرصافة)
- تم تسجيل ٦٥حالة شفاء تام موزعة كالتالي:-
- النجف: ٢٦
- الرصافة: ١٢
- بصرة : ١٠
- واسط: ٣
- السليمانية: ١١
- اربيل؛ ٢
- دهوك : ١
- مجموع الإصابات: ١٠٣١
- مجموع الوفيات: ٦٤
- مجموع حالات الشفاء: ٣٤٤
- بغداد الكرخ: ١
- بغداد مدينة الطب: ٣
-البصرة : ٩
- النجف: ٤
- السليمانية: ٣
- أربيل: ٤١
- كربلاء: ٢
- ذي قار : ٧
- الوفيات: ٣ ( حالتين في البصرة و حالة واحدة في بغداد/ الرصافة)
- تم تسجيل ٦٥حالة شفاء تام موزعة كالتالي:-
- النجف: ٢٦
- الرصافة: ١٢
- بصرة : ١٠
- واسط: ٣
- السليمانية: ١١
- اربيل؛ ٢
- دهوك : ١
- مجموع الإصابات: ١٠٣١
- مجموع الوفيات: ٦٤
- مجموع حالات الشفاء: ٣٤٤