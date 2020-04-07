برلمانية تعد استهداف المنشآت النفطية في هذا الوقت مخططا لضرب الاقتصاد العراقي

أكدت عضو لجنة الطاقة والنفط النيابية زهرة البجاري، أن الاعتداء على المنشآت النفطية في هذا الوقت الحرج هو مخطط لضرب الاقتصاد العراقي وخلق حالة من الفوضى والضعف وفقدان الثقة لكيان الدولة العراقية واقتصادها .



وقالت البجاري في بيان : تابعنا بقلق بالغ الأخبار التي تحدثت عن قيام مجموعة تخريبية باستهداف احدى الشركات العاملة في منطقة البرجسية بالبصرة وفي الوقت الذي ندين فيه هذه الاعمال الإجرامية والتخريبية التي تسبب بأضرار فادحة بالاقتصاد العراقي فإننا ندعو الأجهزة الأمنية والجهات المختصة الى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية الشركات العاملة وتوفير بيئة آمنة لتطوير هذا القطاع المهم .



وأضافت أن الشركات النفطية بمختلف اعمالها تشكل عصبا مهما لبناء الاقتصاد العراقي ونحن في هذا الوقت العصيب نحتاج إلى بناء الثقة بالاقتصاد العراقي ودعم الدولة " . لافتة الى ان مسؤولية حماية الشركات تقع على الجهات الامنية بمختلف اصنافها ونحن على ثقة بهم انهم سيواصلون جهودهم لحماية الامن العراقي وعدم تكرار الاعتداء.

وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت امس عن سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا بالقرب من موقع شركة نفطية في البصرة.

