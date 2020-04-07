نائب يكشف عن بقاء الوزراء الكرد ضمن حكومة الزرفي.. أبرزهم فؤاد حسين

كشف النائب المستقل باسم الخشان، عن بقاء الوزراء الكرد ضمن كابينة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، مشيرا إلى أن الزرفي أبقى الوزراء الكرد للحصول على دعم القوى الكردية داخل مجلس النواب.

وقال الخشان، إن كابينة الزرفي تضمنت بقاء وزير المالية فؤاد حسين ووزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني، لافتا إلى أن الزرفي أبقى الوزراء الكرد للحصول على دعمهم داخل مجلس النواب خلال جلسة منح الثقة.

وأضاف أن الزرفي لم يحصل على اجماع سياسي شيعي في تمريره والقوى السنية والكردية لن تجازف بكسر التوافق، مبينا أن تمرير الزرفي داخل مجلس النواب بات صعبا ومستحيلا.