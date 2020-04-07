وزير الصحة يكشف عن وجود توجه بتمديد حظر التجوال وإعادة تنظيم دوام الموظفين

كشف وزير الصحة والبيئة رئيس خلية الأزمة جعفر صادق علاوي، عن وجود توجه بتمديد حظر التجوال وإعادة تنظيم دوام الموظفين.



وقال علاوي في تصريح صحفي، "إن حظر التجول سيمدد الى يوم 19 من الشهر الحالي مع إعادة تنظيم دوام الموظفين في القطاع العام والخاص".



وأشار إلى تخويل الوزراء باستئناف عمل الموظفين بنسبة 25% لأن أجهزة الدولة توقفت خلال فترة الحظر.