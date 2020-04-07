بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 07 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 07 نيسان 2020 09:40 ص

الزرفي: العراق دولة اتحادية مستقلة والدستور ضامن لوحدة البلاد

عدنان الزرفي
أكد رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، أن العراق دولة اتحادية مستقلة والدستور ضامن لوحدة البلاد.

وقال الزرفي في تغريدة له على حسابه عبر موقع "تويتر"، ‏إن "جمهورية العراق دولةٌ اتحاديةٌ واحدةٌ مستقلةٌ ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ (برلماني) ديمقراطي، وهذا الدستور ضامنٌ لوحدة العراق".
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