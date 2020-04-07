الزرفي: العراق دولة اتحادية مستقلة والدستور ضامن لوحدة البلاد

أكد رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، أن العراق دولة اتحادية مستقلة والدستور ضامن لوحدة البلاد.
وقال الزرفي في تغريدة له على حسابه عبر موقع "تويتر"، إن "جمهورية العراق دولةٌ اتحاديةٌ واحدةٌ مستقلةٌ ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ (برلماني) ديمقراطي، وهذا الدستور ضامنٌ لوحدة العراق".
وقال الزرفي في تغريدة له على حسابه عبر موقع "تويتر"، إن "جمهورية العراق دولةٌ اتحاديةٌ واحدةٌ مستقلةٌ ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ (برلماني) ديمقراطي، وهذا الدستور ضامنٌ لوحدة العراق".