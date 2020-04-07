علاوي: برنامج الحكومة المقبلة ينبغي أن يشمل إجراء انتخابات مبكرة ومحاكمة قتلة المتظاهرين

أكد زعيم ائتلاف الوطنية الدكتور إياد علاوي، أن برنامج الحكومة المقبلة ينبغي أن يركز على إجراء انتخابات مبكرة ومحاكمة قتلة المتظاهرين.

وقال في تصريح صحفي، إن برنامج الحكومة المقبلة ينبغي أن يركز على إجراء الانتخابات المبكرة وتحديد موعدها بدقة، بالإضافة إلى تشكيل محكمة خاصة بمرسوم جمهوري لمحاكمة قتلة المتظاهرين .



ودعا علاوي إلى العمل على اطلاق سراح المعتقلين الابرياء من المتظاهرين السلميين والتكفل بمعالجة الجرحى والمعوقين او من ارتكبت بحقهم جرائم او اعتداءات في ساحات التظاهر .



وشدد على ضرورة ان يتضمن البرنامج خطةً متكاملةً لمكافحة الفساد وسرقة اموال الدولة ومحاسبة مرتكبيها وتكليف لجنة من الخبراء المتميزين بالعمل على اعداد معالجات لانقاذ الاوضاع الاقتصادية والبدء بتحويل الاقتصاد العراقي الى منتج بدل ان يكون ريعي .