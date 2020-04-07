استهداف منشآت نفطية في البصرة على أيدي ميليشيات خطة مشبوهة لايقاف صادرات النفط للخارج

استنكر خبراء، قيام عناصر تابعة للميليشيات بإطلاق صواريخ على حقول نفط عراقية في البصرة بالجنوب وقالوا ان هذا استهتارا بالدولة العراقية، وغير مقبول بتاتا والنفط هو مصدر الدخل الوحيد للعراق ولا يجوز تخريبه وخصوصا مع انهيار اسعار النفط عالميا وطالبوا بفتح تحقيق علني وكشف الجهة الميليشاوية التي قامت بهذا الفعل.

وسقطت امس عدة صواريخ على شركات نفطية أجنبية في مدينة البصرة ، وأوضحت المصادر أن عددا من الشركات النفطية الأجنبية العاملة في العراق استهدفت فجرا بقذائف الهاون في منطقة البرجسية ومدينة الطاقة. وقال مصدر أمني إن 3 صواريخ كاتيوشا سقطت قرب الحقول النفطية في البرجسية.

وقال إن الصواريخ استهدفت شركة هاليبرتون الأميركية التي تعمل هناك، وأن سقوطها أدى إلى إلحاق أضرار مادية دون وقوع أي خسائر بشرية.



وأعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش على تويتر أن القوات الأمنية في محافظة البصرة تلاحق عناصر خارجة عن القانون أقدمت على إطلاق 3 صواريخ كاتيوشا.

كما أعلنت عن العثور على منصة إطلاق الصواريخ وبداخلها ١١ صاروخا لم تطلق وقد جرى إبطالها وتفكيكها ولم تسجل أي خسائر تذكر. ويضم الحي العاملين الأجانب بقطاع النفط ومكاتب شركات نفط عراقية وأجنبية، لكنه كان خاليا بدرجة كبيرة في الأسابيع الأخيرة بعد إجلاء جميع العاملين الأجانب تقريبا بسبب تفشي فيروس كورونا. وقال مسؤولان من شركة نفط البصرة التي تراقب عمليات النفط في الجنوب، إن الهجوم لم يؤثر على عمليات الإنتاج والتصدير.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي حتى الآن، وقالت الشرطة إنها نشرت قوات إضافية لتنفيذ عمليات تفتيش في المنطقة.

وكشف مسؤول بارز بقطاع النفط بأن معدلات انتاج النفط الخام والصادرات في حقول شركة نفط البصرة لم تتأثر بعملية قصف شارع الشركات في موقع البرجسية النفطي بمحافظة البصرة -550 كم جنوبي بغداد.وقال إحسان عبد الجبار المدير العام لشركة نفط البصرة، في تصريح صحفي إن "معدل تصدير النفط الخام حاليا، يستقر عند معدل 3 ملايين و400 الف برميل يوميا".

من جانب آخر، أفاد بيان لإعلام شركة نفط البصرة بـ "سقوط أربعة صواريخ مجهولة المصدر على موقع محيط مواقعنا النفطية في مدينة الطاقة بالبرجسية". وأوضح البيان لم ينتج عن سقوط الصواريخ أيّة خسائر مادية أو بشرية"، مشيرا إلى أنه تم تعقب مصادر الإطلاق من قبل الأجهزة الأمنية في البصرة، التي أُحيل الموضوع إليها لمتابعة الإجراءات.

ووصف خبراء الهجوم على مقرات ومنشات الشركات النفطية لعبة همجية من عصابات ايران ستحرم العراق من مصدر رئيسي للدخل ولا يمكن قبول ذلك وطالبوا بفتح تحقيق موسع في هذا الأمر.

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