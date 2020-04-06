داغر: المحاصصة والطائفية والفساد .. أعمدة خراب تعيق تقدم العراق

أكد الخبير السياسي، منقذ داغر، أن الدين والطائفية والفساد، أعمدة خراب تعيق تقدم العراق إلى الأمام.



وقال داغر في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر"، إن "العقيدة والغنيمة والقبيلة هي أضلع مثلث الصراع العربي منذ القدم كما حدده المفكر محمد عابد الجابري".



وأوضح أن "هذه الأضلع لاتزال تشكل محور الصراع في العراق حيث الدين (بشكله السياسي) والطائفية، والفساد، والقومية والمحاصصة تجسد ما أسميه أعمدة الخراب الثلاث، التي تعيق التقدم مالم يهدم حلفها غير المقدس".



