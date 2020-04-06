مصادر مطلعة تكشف عن شروط الكاظمي لتولي رئاسة الحكومة

كشفت مصادر سياسية مطلعة، اليوم الاثنين، أن رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي وضع شروطا مقابل موافقته على تولي رئاسة الحكومة..

وقالت المصادر، إن "رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي وضع بدوره شروطاً على تسلمه المنصب، أولها توقيع رؤساء الكتل جميعا على ترشيحه، ثم التوقيع على عدم تدخلهم بتشكيل الحكومة ولا برنامجها".

وأضافت: "وأيضا ألا تتدخل أي كتلة أو جهة سياسية في قراراته"، مؤكدة أن "الكاظمي يخشى من أن يكون زج اسمه مجرد لعبة سياسية لأجل إسقاط المكلف عدنان الزرفي، ومن ثم التوافق على مرشح بديل أو الإبقاء على حكومة عبد المهدي".

وأشارت المصادر إلى أن "المواقف مازالت غير ثابتة، وقد تكون هناك متغيرات لاحقة في غضون الساعات القادمة".