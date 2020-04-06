بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 06 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 06 نيسان 2020 04:02 م

القبض على رجل دين روج عن انتشار غاز السارين في السليمانية

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أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بأن قوات الأسايش في كردستان، ألقت القبض على رجل دين نشر تسجيلا فيديويا تحدث فيه عن انتشار غاز السارين في إقليم كردستان.

وقال المصدر، إن "قوات الأسايش، ألقت القبض علی "ملا نادر" بعد أن قام بنشر فیدیو مسجل تكلم فیە عن عدم وجود الفیروس، وانتشار غاز السارين في اقليم كردستان".

وكذّب وزير الصحة في إقليم كردستان أمس الأحد ما يتم تداوله من مقاطع فيديوية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتشار غاز السارين في الاقليم.
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