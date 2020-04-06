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الإثنين, 06 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 06 نيسان 2020 03:53 م

الخارجية تتكفل بإرسال 3000 دولار لكل عراقي عالق في الخارج

الخارجية
أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، تكفلها بإرسال 3000 دولار لكل عراقي عالق في الخارج.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، إن "سفارات العراق في الخارج ستقوم بتسليم المبالغ إلى العراقيين العالقين".

ودعت الوزارة "ذوي العالقين إلى مراجعة مقرها لتسليم المبلغ واكمال الإجراءات"، مبينة أن "الحد الأعلى للمبلغ المرسل هو 3000 دولار فقط لكل فرد".

وأكد الصحاف أن "سفارات العراق وبعثاته تتكفل بإيصال المؤن الغذائية لمئات من العراقيين العالقين والمقيمين"، مشيراً إلى أن "سفارات العراق وبعثاته في الخارج هي بيوت العراقيين".
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