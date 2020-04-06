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الإثنين, 06 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 06 نيسان 2020 03:49 م

معرض اربيل الدولي يتحول الى مشفى لمرضى كورونا

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تعتزم دائرة صحة اربيل ،  تحويل معرض اربيل الدولي، بالتعاون مع الجهات المعنية ،  الى مستشفى خاص بعلاج فايروس كورونا.

وقال مدير عام صحة  اربيل دلوفان محمد  في تصريح صحفي :" في اطار الاستعدادات للتعامل مع زيادة اعداد المصابين بفايروس كورونا مستقبلاً، نخطط لاستقبال الحالات المستقرة للمصابين بالفايروس في مبنى معرض اربيل بعد تحويله الى مستشفى".

واضاف :" ان العمل جارٍ لتأهيل المعرض لكي يستوعب 250 مريضاً خلال الأيام القليلة المقبلة ".

ويبلغ عدد المصابين بفايروس كورونا في اقليم كردستان 236 مصاباً بينهم 88 تماثلوا للشفاء ، مع 3 وفيات.


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