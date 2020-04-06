معرض اربيل الدولي يتحول الى مشفى لمرضى كورونا



تعتزم دائرة صحة اربيل ، تحويل معرض اربيل الدولي، بالتعاون مع الجهات المعنية ، الى مستشفى خاص بعلاج فايروس كورونا.



وقال مدير عام صحة اربيل دلوفان محمد في تصريح صحفي :" في اطار الاستعدادات للتعامل مع زيادة اعداد المصابين بفايروس كورونا مستقبلاً، نخطط لاستقبال الحالات المستقرة للمصابين بالفايروس في مبنى معرض اربيل بعد تحويله الى مستشفى".



واضاف :" ان العمل جارٍ لتأهيل المعرض لكي يستوعب 250 مريضاً خلال الأيام القليلة المقبلة ".



ويبلغ عدد المصابين بفايروس كورونا في اقليم كردستان 236 مصاباً بينهم 88 تماثلوا للشفاء ، مع 3 وفيات.





