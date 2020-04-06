النزاهة النيابية : نصف عائدات العراق النفطية تذهب الى اقليم كردستان !

اتهم عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي، وزير المالية فؤاد حسين باهدار المال العام، مشيرا الى انه يقوم بتحويل نصف العائدات العراقية الى اقليم كردستان.



وقال الكلابي في تصريح متلفز :" ان عادل عبد المهدي تستر على فساد وزير المالية ، وان الاخير اهدر المال العام من خلال مدرائه ووكلائه "، مبينا :" ان نصف عائدات العراق النفطية تذهب شهريا الى اقليم كردستان ، في حين يرفض الوزير تحويل مبالغ الجنوب والوسط بحجج واهية وبحجج مستمرة ".



واضاف :" ان اقليم كردستان تسبب باهدار 128 مليار دولار منذ 2014 ، من نفط كركوك ، ولم يحول الاقليم دينارا واحدا الى خزينة الدولة ".



وبين الكلابي:" ان الوزير فؤاد حسين استغل منصبه في اهدار المال العام "، مشيرا الى :" ان مهمة وزير المالية تنحصر في تحويل الاموال الى الاقليم شهريا والبالغة اكثر من 400 مليار دينار شهريا دون وجه حقيقي وقانوني رسمي ، وبالتالي رفعنا دعوى قضائية ضده بسبب تصرفاته غير الدستورية ".