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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 06 نيسان 2020 03:41 م

النزاهة النيابية : نصف عائدات العراق النفطية تذهب الى اقليم كردستان !

النفط في كردستان...صورة أرشيفية

اتهم عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي، وزير المالية فؤاد حسين باهدار المال العام، مشيرا  الى انه يقوم بتحويل نصف العائدات العراقية الى  اقليم كردستان.

وقال الكلابي في تصريح متلفز :" ان  عادل عبد المهدي تستر على فساد وزير المالية ، وان الاخير اهدر المال العام من خلال مدرائه ووكلائه "، مبينا :" ان نصف عائدات العراق النفطية تذهب شهريا الى اقليم كردستان ، في حين يرفض الوزير تحويل مبالغ الجنوب والوسط بحجج واهية وبحجج مستمرة ".

واضاف :" ان  اقليم كردستان تسبب باهدار 128 مليار دولار منذ 2014 ، من نفط كركوك ، ولم يحول الاقليم  دينارا واحدا الى خزينة الدولة ".

وبين الكلابي:"  ان الوزير فؤاد حسين استغل منصبه في اهدار المال العام "، مشيرا  الى :" ان مهمة وزير المالية  تنحصر في تحويل الاموال الى الاقليم شهريا والبالغة اكثر من 400 مليار دينار شهريا دون وجه حقيقي وقانوني رسمي ، وبالتالي رفعنا دعوى قضائية ضده بسبب تصرفاته غير الدستورية ".

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