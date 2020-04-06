هزة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب قضاء كلار في السليمانية

أعلنت المراصد الزلزالية لوزارة النقل العراقية، اليوم الإثنين، عن تسجيل هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر ضربت قضاء كلار محافظة السليمانية.



وقالت المراصد في بيان، إن "قوتها بلغت (4،1) درجة على مقياس رختر"، مشيرة الى ان "المواطنين شعروا بها شعورا قويا في جنوب قضاء خانقين وكلار وبعض مناطق أطراف منطقة كفري القريبة من حدوث الهزة".



ودعت "المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة"، لافتة الى "الإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".

