مطالبات برلمانية لتطبيق حظر التجوال بـ "القوة" لمنع انتشار كورونا

دعت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، الحكومة إلى تطبيق حظر التجوال ومنع أي مواطن من كسره.



وقالت عضو بهار محمود في بيان، إن الالتزامَ بحظرِ التجوالِ والحجرِ الصحي واجبٌ وطنيٌّ على كل شخص، وعلى الجهاتَ المختصةَ لتطبيقِ القانونِ على كلِّ من يخرق الحظر.



وأضافت أن الذي يخرق الحظر لن يضرَّ نفسه فحسب، وانما يضر الآخرين ايضا ويتسبب في انتشار الوباء، ونجد انفسنا امام كارثةٍ كبيرة، لذلك يجب على الجميع الالتزام بالتعليمات، التي تصدر من خلية الأزمة، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين ينتهكون الحظر ويتجاوزون على القانون يُعاملون بصفتهم مرتكبي جرائم.



وأوضحت محمود، أن المادتين 368 و369 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 تنصان على انه يعاقب من يتسبب في انتشار وباء عمدا بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، لأنه يضر بحياة الآخرين او بخطأ مدة ستة اشهر مع غرامةٍ مالية، داعية خليّة الأزمة الى تطبيق هاتين العقوبتين على كل من لا يلتزم بالحظر.