القوات الأمنية تلاحق مطلقي الصواريخ على شركة نفطية في البصرة

أعلنت خلية الإعلام الأمني، عن ملاحقة العناصر التي أطلقت صواريخ فجر اليوم الاثنين، على شركة نفطية أمريكية في محافظة البصرة جنوبي العراق.



وذكرت الخلية في بيان، أن القوات الأمنية في محافظة البصرة تلاحق عناصر خارجة عن القانون أقدمت على إطلاق ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت بالقرب من موقع شركة هالبرتون النفطية في منطقة البرجسية.



وأشارت الخلية إلى العثور على منصة إطلاق الصواريخ في طريق الزبير – الشعيبة وبداخلها ١١ صاروخاً لم تطلق وقد جرى ابطالها وتفكيكها، ولم تسجل أي خسائر تذكر.