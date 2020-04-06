وزير المالية يشارك باجتماع مغلق لتمويل العراق في مواجهة كورونا



شارك وزير المالية فؤاد حسين، في اجتماع مغلق يهدف لتمويل العراق في مواجهة جائحة كورونا.



وقال حسين في تغريدة على حسابه في تويتر: "شاركت في اجتماع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، لمناقشة الوضع الاقتصادي و المالي و تداعيات هبوط اسعار النفط على الاقتصاد العراقي و تدارس بعض الاقتراحات لتجاوز الأزمة.



واضاف حسين: "تباحثنا كذلك في الاجتماع الذي شارك فيه سفيرا الولايات المتحدة و بريطانيا و ممثل البنك الدولي و صندوق النقد الدولي اضافة الى وكيل وزير الصحة، أزمة وباء كورونا و الخطوات المتخذة لدعم القطاع الصحي في العراق لاحتواء هذا الوباء الخطير".



ف.ا