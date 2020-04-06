تحالف سائرون: ندعم حكومة الزرفي شرط ان تتسم بالاستقلالية والتكنوقراط

اكد النائب عن تحالف سائرون غايب العميري، ان تحالفه يدعم حكومة الزرفي شرط ان تتسم بالاستقلالية والتكنوقراط.



وقال العميري ان العائق امام تمرير حكومة الزرفي ليست ازمة كورونا ولا حظر التجوال وانما التوافق ما بين الكتل السياسية لا سيما الشيعية الذي لم يحصل حتى الان.



واوضح: ان هناك ثلاثة اطراف داخل البيت الشيعي الاول من يؤيد تمرير حكومة الزرفي والثاني من يعارض تمريرها والثالث يتحفظ على حكومة رئيس الوزراء المكلف، مؤكدا انه متى ما حصل التوافق داخل البيت الشيعي كان هناك جلسة استثنائية لتمرير الحكومة .



واشار الى ان موقف سائرون ثابت وواضح منذ اللحظات الاولى من سحب الثقة عن حكومة عادل عبد المهدي، انه مع أي حكومة وطنية مستقلة تكنوقراط يرتضيها الشعب، مؤكدا ان حكومة الزرفي اذا كانت تتسم بالاستقلالية والتكنوقراط سنصوت لصالح منح الثقة لها.



من جهته، اكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، دعمه لحكومة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي.



وقال عضو الحزب ديار برواري ان الكتل الكردية ليس لديها أي اشكالية تجاه رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، لكن هناك شروط والتزامات ينبغي لرئيس الحكومة المكلف تنفيذها لا سيما حل المشاكل العالقة بين بغداد واربيل ودفع مستحقات الاقليم من الرواتب وغيرها.



واضاف، ان الكرد مؤيدين للزرفي وسيصوتون لصالح حكومته، لكن الاهم ان يحصل الزرفي على توافق البيت الشيعي الذي ما زال هناك خلافات حول الية اختيار الزرفي.

واشار الى ان البرنامج الحكومي للزرفي جيد لكونه وضع الحلول للكثير من القضايا العالقة لاسيما بين الاقليم والمركز.

ف.ا