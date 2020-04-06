سياسيون ورياضيون وفنانون على قائمة مصابي وضحايا فايروس كورونا

أصاب فيروس كورونا العديد من السياسيين والرياضيين والفنانين في جميع أنحاء العالم، وفي حين شفي البعض أو لا يزالون يخضعون للعلاج، فإن المرض الذي يتفشى بسرعة في عدة دول غربا وشرقا فتك ببعضهم الآخر.

فقد انضمت المغنية البريطانية ماريان فايثفول إلى لائحة الشخصيات الشهيرة المصابة بفيروس كورونا المستجد الذي أودى الأربعاء بحياة الموسيقي الأميركي إليس مارساليس. فيما توفي طليق الفنانة المصرية ليلى علوي بالفيروس السياسيون



توفي رئيس كونغو برازافيل الأسبق جاك يواكيم يومبي أوبانغو الاثنين في فرنسا إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد عن عمر ناهز 81 عاماً.

وفارق الوزير السابق والشخصية البارزة في اليمين الفرنسي باتريك ديفيجيان الحياة ليل 28-29 آذار/مارس أيضاً بسبب كورونا المستجد.



قرر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المصاب بفيروس كورونا المستجد الجمعة تمديد مدة حجره الصحي في داونينغ ستريت مقر الحكومة البريطانية ومكان إقامته.



أنهى الاثنين الأمير تشارلز وريث العرش البريطاني المصاب بالفيروس مدة حجر امتدت سبعة أيام لكن قرر عزل نفسه لأسبوع إضافي.



وخرج كذلك أمير موناكو ألبير الثاني المصاب بالفيروس منذ 31 آذار/مارس من الحجر.

خرجت بدورها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي كانت في العزل المنزلي بسبب لقائها طبيباً مصاباً بالفيروس، من الحجر الجمعة بعدما جاءت نتيجة ثلاث فحوصات خضعت لها سلبية.

و أعلن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي حول بريكست ميشال بارنييه (69 عاماً) إصابته بفيروس كورونا المستجد في 19 آذار/مارس وهو «يتعافى في منزله وحالته إلى تحسن»، بحسب مصدر في المفوضية الأوروبية.

في إسرائيل، جاءت نتيجة فحص وزير الصحة ياكوف ليتزمان الخميس إيجابية، ما دفع لعودة رئيسة الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى حجر صحي إلزامي.



لا يزال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بالعزل منذ إعلان إصابة زوجته صوفي بالمرض وذلك رغم شفائها. أعلنت الرئاسة الفنلندية إصابة الرئيس السابق الحائز جائزة نوبل للسلام مارتي أهتيساري (82 عاما) بفيروس كورونا المستجد.



شفيت الناشطة البيئية غريتا تونبرغ بعد إصابتها «على الأرجح» بالفيروس.

نقلت المغنية البريطانية ماريان فايثفول أيقونة الستينيات والبالغة من العمر 73 عاماً إلى مستشفى في لندن بعد تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، كما أعلن السبت مكتبها الذي أشار إلى أن حالتها «مستقرة».

توفي الموسيقي الأميركي إليس مارساليس الذي يعتبر بمثابة أب موسيقى الجاز في الولايات المتحدة الأربعاء اثر إصابته بالوباء عن 85 عاماً.

أودى الفيروس أيضاً بحياة عازف الساكسوفون الكاميروني الشهير مانو ديبانغو في فرنسا عن 86 عاما وأيضاً بالكاتب المسرحي الاميركي تيرينس ماكنالي عن 81 عاما.

في المقابل، شفي الممثل الأميركي توم هانكس وزوجته المغنية والممثلة ريتا ويلسون من المرض وعادا إلى بيتهما في لوس أنجليس بعد أسبوعين من الحجر في أستراليا.

خرج مغني الأوبرا الاسباني بلاسيدو دومينغو البالغ من العمر 79 عاماً الاثنين من المستشفى الذي أدخل إليه في المكسيك إثر إصابته بالمرض.



أعلن المغنيان الفرنسيان باتريك بروييل وشارل إيلي كوتور الخميس إصابتهما بالفيروس. أعلن المغني الكندي الشاب ليني-كيم البالغ من العمر 21 عاماً أيضاً إصابته بالمرض.

وأنهى الممثل البريطاني إدريس إلبا الذي كان حاملاً للفيروس لكن دون عوارض إنهاء فترة عزله في 31 آذار/مارس.

وأصيب الكاتب التشيلي البالغ من العمر 70 عامًا لويس سيبولفيدا الذي يعيش في شمال إسبانيا بالفيروس ولا يزال في المستشفى ومن غير المعروف تطور حاله الصحية

فارق الحياة السنغالي باب ضيوف البالغ من العمر 68 عاماً والرئيس السابق لنادي مارسيليا لكرة القدم إثر إصابته بكورونا المستجد في 31 آذار/مارس.



توفي الرئيس السابق لنادي ريال مدريد لورينزو سانز في 21 آذار/مارس إثر إصابته بالفيروس.



أصيب عدة لاعبين في فريق يوفنتوس تورينو لكرة القدم بينهم الفرنسي بليز متويدي، بطل العالم في كرة القدم مع المنتخب الفرنسي في 2018، والذي لا يزال في العزل، كما المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا الذي أكد في 27 آذار/مارس أن حالته «تحسنت كثيراً».



وأعلن نادي ميلان الايطالي لكرة القدم إصابة أسطورته المدافع السابق باولو مالديني ونجله دانيال بفيروس كورونا المستجد.



في إنكلترا، شفي مدرب فريق أرسنال ميكيل أرتيتا الإسباني بعدما أعلن إصابته في 12 آذار .



طال الوباء أيضاً رجل الأعمال الأميركي وصاحب فريق نيويورك نيكس لكرة السلة جايمس دولان.



جاءت فحوصات 14 على الأقل من لاعبي كرة السلة في الدوري الأميركي للمحترفين إيجابية. شفي منهم رودي غوبرت ودونوفان ميتشل وكريستيان وود وماركوس سمارت.



شفي أيضاً نجم فريق فرنسا للكرة الطائرة ارفين نغابيث.