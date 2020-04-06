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الإثنين, 06 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 06 نيسان 2020 10:54 ص

مصدر يكشف حقيقة قيام نجل مدير عام الدفاع المدني بقتل 3 أشخاص

كاظم بوهان

كشف مصدر مطلع، حقيقة قيام نجل مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان بقتل ثلاثة أشخاص.

وأضاف المصدر في تصريح صحفي، إن "ما تم ترويجه في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص قيام ابن مدير عام الدفاع المدني بقتل ثلاثة أشخاص ضمن منطقة الفضيلية غير صحيح".

وأضاف أن "ما حدث عبارة عن عملية تحري وعند وصول قوة إلى منزل مطلوبين قاموا بإطلاق النار بشكل كثيف على القوة الأمنية وسقط ٣ أشخاص بين قتيل وجريح".

وأوضح أن "عشيرة اللواء المذكور قامت وبعد قتل ابن اللواء في وقت سابق بالتوجه إلى القضاء بعيدا عن (المشاكل العشائرية)".

وتابع أن "إحدى العشائرة في المنطقة  لديها مشاكل مع اكثر من ٥ عشائر اخرى من ضمنها عشيرة العكيل"، مؤكداً أن " ما تم ترويجه اليوم عار عن الصحة والشاهد الوحيد عاد مع القوة الامنية".

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