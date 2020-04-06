مزارعو الذرة الصفراء في كربلاء لم يتسلموا مستحقاتهم المالية منذ اربعة اشهر



طالب عدد من المزارعين في محافظة كربلاء ، من الذين سوقوا محصول الذرة الصفراء الى معمل تفريط وتجفيف الذرة التابع لوزارة الزراعة ، الحكومة بصرف مستحقاتهم المالية.



وقال رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في كربلاء وليد الكريطي :" ان المزارعين الذين سوقوا محصولهم من الذرة الصفراء يطالبون ، عبر الاتحاد ، بالاسراع في صرف مستحقاتهم المالية التي بذمة الحكومة من شهر كانون الثاني ولم تصرف لغاية الآن ".



واضاف الكريطي انه :" في ظل الظروف العصيبة جراء فيروس كورونا ، فان تأخير صرف المستحقات المالية للمزارعين يؤثر سلبا على الفلاح في مواصلة لزراعة ، وبالتالي قلة الانتاج "، مشيرا الى ان اغلب المزارعين مصدر دخلهم الوحيد الزراعة ، وليست لديهم مصادر اخرى لشراء الاسمدة والمبيدات والوقود ، وغيرها من المستلزمات ".



ف.ا