ائتلاف العبادي يؤكدة ضرورة منح الزرفي فرصته الدستورية



اكد ائتلاف "النصر" الذي يتزعمه حيدر العبادي ، ضرورة منح رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي فرصته الدستورية، فيما شدد على ضرورة الالتزام بالسياقات والتوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة.



وذكر الائتلاف في بيان ، انه يؤكد اهمية الالتزام بالسياقات والتوقيتات الدستورية في ما يتعلق بالتكليف لتشكيل حكومة جديدة .



واضاف، انه "حريص على التوصل الى تفاهمات وتوافقات وطنية لتسهيل مسارات تشكيل حكومة جديدة بعيدا عن اية وصاية خارجية لتحقيق طموحات المواطن العراقي ، خصوصا في هذا الظرف العصيب من تفشي وباء كورونا والازمة الاقتصادية الخانقة".



ف.ا