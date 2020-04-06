الصيادي: القوى الشيعية السياسية تتحرك وفق المصالح والسفارات

أكد النائب المستقل كاظم الصيادي، أن القوى الشيعية السياسية تتحرك وفق المصالح والسفارات، مبينا أن القادة الشيعة فقدوا بوصلة القيادة.

وقال الصيادي في تصريح متلفز، إن " القوى السياسية الشيعية تحركها المصالح والسفارات وأن القادة الشيعة لا يريدون تكليف مرشح قوي.

وأضاف الصيادي، أن "مصطفى الكاظمي وقع بين حيرة القوى الشيعية بين "نعم ولا" مبينا ان "بعض القوى الشيعية واغلب فصائل المقاومة اتهمت الكاظمي بقتل الشهداء القادة"؟.

وأوضح أن "الكتلة الأكبر لم يحترمها احد منذ الجلسة الأولى وأن هناك جهات تريد التوافق والمحاصصة ولا تريد الحزم والقوة".