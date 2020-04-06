اثيل النجيفي : الحوار الستراتيجي بين بغداد وواشنطن .. مطلب للقوى المقربة من ايران

اكد القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية اثيل النجيفي :" ان فتح حوار ستراتيجي بين بغداد وواشنطن هو مطلب قوى مقربة من إيران تحاول تجنب صراع مع الولايات المتحدة ".



وقال النجيفي في تصريح صحفي :" ان حكومة عادل عبدالمهدي هي حكومة مستقيلة ولا تستطيع اتخاذ هكذا قرار ستراتيجي"، مبينا :" ان هذا الحوار هو للقوى المقربة من ايران، فهي تريد هذا الحوار تحت غطاء الدولة العراقية".



واوضح :" ان هذه القوى المقربة من طهران، تريد بدء الحوار، خشية اندلاع صراع عسكري بين ايران واميركا ، تدرك ان ايران لا تستطيع الصمود به ، لهذا هي تريد البدء بمرحلة الحوار بدل الصراع، بوساطة الدولة العراقية".



ورحب رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، بمقترح أمريكي لفتح حوار ستراتيجي بين بغداد وواشنطن، تقدم به السفير الامريكي في بغداد ماثيو تولر .

ف.ا