الهجرة توزع قرابة 5 آلاف حصة إغاثية للنازحين والعائدين في بغداد وعدد من المحافظات

وزعت وزارة الهجرة والمهجرين قرابة 5 آلاف حصة إغاثية للنازحين والعائدين في بغداد وعدد من المحافظات .



وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس، "إن فرق عمل الوزارة وزعت (4977) حصة اغاثية بين الاسر نازحة والعائدة في محافظات بغداد ، نينوى ، ديالى وصلاح الدين " .



وأوضح :" ان فريق عمل الوزارة في جانب الرصافة من العاصمة بغداد وزع (950) حصة اغاثية للنازحين في مخيمي مريم العذراء والنبي يونس وبعض النازحين ضمن عشوائيات قرية الاحسان ، شملت سلات غذائية وصحية ومنزلية وملابس وافرشة ارضية ، فيما وزع فريق عمل الوزارة في محافظة ديالى (1206) حصص اغاثية غذائية وصحية وافرشة ارضية للنازحين في مناطق الكاطون والعوائل العائدة الاكثر احتياجا من ذوي الاحتياجات الخاصة وعمال وكسبة ممن ليس لديهم راتب شهري في حي الشهداء بناحية جلولاء " .

وأضاف عباس :" أن فريق عمل الوزارة في محافظة نينوى وزع (2216) حصة اغاثية غذائية وصحية في مخيم الجدعة جنوبي الموصل ، وكانت حصة محافظة صلاح الدين (630) حصة اغاثية للعوائل النازحة والعائدة في حي القادسية والبو عبيد ، الى جانب النازحين في قضاء الضلوعية ".