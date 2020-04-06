خبير قانوني : عفو رئيس الجمهورية "شكلي"



ابدى الخبير القانوني علي التميمي،استغرابه من شمول قضايا التزوير الجنائية بالعفو الخاص الصادر عن رئيس الجمهورية برهم صالح لتفادي تفشي وباء كورونا داخل السجون.



وقال التميمي في تصريح صحفي :" ان الاستثناءات التي جاءت بالعفو الخاص أكثر من الشمول او المشمولين "، لافتا الى :" ان صالح لو طبق المادة ٧٣ اولا من الدستور وتقيد بالاستثناءات الواردة فيها ، وهي الجرائم الدولية والارهاب والفساد الاداري والحق الخاص والجرائم الامنية ، لكان افضل ".



واضاف :" ان هذا العفو لم يشمل سوى الجنح البسيطة والمشاجرات "، مستغربا من شمول المادتين ٢٨٩ و٢٩٨ الخاصتين بالتزوير دون بقية الجرائم ، رغم انها جناية خطرة وليست جنحة ".



وخلص الخبير القانوني الى القول :" ان هذا عفو شكلي لن يمس اساس المشكلة ابدا ، ويبدو ان رئيس الجمهورية يريد ايصال رسالة للعالم انه اعطى عفوا ، خصوصا مع ضغط المنظمات الدولية بسبب كورونا" .



ف.ا